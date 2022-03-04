مرسى علم تستقبل 10 آلاف سائح الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسي علم الدولي 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، على مدار الأسبوع المقبل، بحسب جدول تشغيل الرحلات.

يصل السياح عبر 65 رحلة طيران قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، تشمل بلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا وسويسرا وليتوانيا، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية.

مطار مرسى علم يستقبل 65 رحلة طيران أوروبية

وكشف مصدر ملاحي بمطار مرسي علم الدولي أن الرحالات ستصل بدًا من غد السبت، قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، بواقع 4 رحلات من هولندا و8 رحلات من إيطاليا و14 رحلات ألمانيا و13 رحلة من التشيك و16 رحلة بولندا و3 رحلة من سويسرا ورحلة من ليتوانيا و3 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران.

زيادة معدلات وصول رحلات الطيران إلى مرسى علم

ومن جانبه، أشار عاطف عثمان الخبير السياحي ومدير عام إحدى فنادق مرسى علم، إلى أن فنادق المدينة تشهد زيادة الرحلات السياحية الألمانية والبلجيكية والسويسرية.

وأكد عثمان، في تصريحات لـ«الوطن»، إلغاء 11 رحلة طيران كانت قادمة من أوكرانيا، وذلك بعد غلق المجال الجوي الأوكراني؛ بسبب الأحداث الجارية.