أمريكا وحلفاؤها تستعد لتجريد روسيا من وضع «دولة أولى بالرعاية»

نقلت وكالة «رويترز» العالمية عن مصادر مطلعة قولهم إن الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي ستتحرك، اليوم الجمعة، لإلغاء وضع روسيا «كدولة أولى بالرعاية» بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت «رويترز» إن الرئيس جو بايدن قال، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة، ستتحرك جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع، لإلغاء وضع التجارة «الدولة الأكثر تفضيلًا» لروسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

فرض تعريفات جمركية على الواردات الروسية

ووفقًا لمصدر مطلع على الأوضاع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قال إن كل دولة يجب أن تتابع عملياتها الوطنية الخاصة، وإن تجريد روسيا من وضع الدولة الأكثر تفضيلًا سيسمح للولايات المتحدة وحلفائها بفرض تعريفات جمركية على الواردات الروسية، مما يزيد من عزلة الاقتصاد الروسي ردًا على الغزو.

وتأتي خطوة بايدن في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط من الحزبين في واشنطن لإلغاء ما يعرف رسميًا باسم «العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة» مع روسيا، وضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الولايات المتحدة وحلفائها لاتخاذ إجراء ضد موسكو في تصريحات أمام الكونجرس في نهاية الأسبوع، ويأتي ذلك بعد أيام من تحرك بايدن لحظر واردات منتجات النفط والغاز الروسية.

اتخاذ الإجراءات التجارية ضد روسيا

وكان بايدن بعد جهود الكونجرس البطيئة في البداية لاتخاذ الإجراءات التجارية ضد روسيا، من المقرر أن يتبنى جهود المشرعين للقيام بذلك، اليوم الجمعة، وقال البيت الأبيض إن بايدن سيعلن «إجراءات لمواصلة محاسبة روسيا على حربها غير المبررة وغير المبررة على أوكرانيا».

ونشر الديمقراطيون في لجنة الطرق والوسائل القوية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، إعلانًا عن مشروع قانون من الحزبين لحظر واردات النفط الروسي وفرض مزيد من العقوبات التجارية على البلاد، وفقًا لما ذكره أحد المساعدين، بسبب معارضة البيت الأبيض ضدها.