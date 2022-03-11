عاجل.. أوكرانيا تلغي جميع عقود شراء الوقود النووي من روسيا

أعلنت شركة «إينيرجو آتوم» الأوكرانية، اليوم، وقف وإلغاء جميع عقود شراء الوقود النووي مع روسيا وذلك عقب سيطرة موسكو على المناطق التي توجد فيها المنشآت النووية، وذلك في إطار تطورات الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت أسبوعها الثالث.

وقالت شركة «إينيرجو آتوم» في بيانها الرسمي إن الشركة اتخذت قرارا نهائيا بتوقيف وإلغاء كل العقود الموقعة مع الجانب الروسي والمتعلقة بعقود شراء الوقود النووي.

وأوضحت الشركة في بيانها، أنها كانت تشتري الوقود النووي من روسيا، لتسيير عمل المحطات النووية الأوكرانية.

ولفتت وكالة سبوتنيك الروسية أنه نتيجة للعملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، تمت السيطرة على المنطقة المحيطة بمحطات الطاقة النووية في تشيرنوبل وزابوريجيا.