وكالة الطاقة الذرية: روسيا تسيطر على محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا

أعلنت وكالة الطاقة الذرية، اليوم، أن أوكرانيا أبلغتها بأن روسيا تسيطر على محطة زابوريجيا النووية، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل.

وأضافت وكالة الطاقة الذرية، أن أوكرانيا أبلغت الوكالة بأن صيانة محطة زابوريجيا النووية تحتاج موافقة روسيا، منوهة بأن طاقم محطة زابوريجيا يعمل تحت إشراف قائد روسي، وفقا لما أوضحت السلطات الأوكرانية.

وفي السياق ذاته، وجهت سلطات مدينة خاركيف الأوكرانية، مساء اليوم، اتهامات للجيش الروسي باستهداف محيط مركز يضم مختبرا نوويا تجريبيا.