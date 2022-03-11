سعر الدولار اليوم الجمعة 11-3-2022.. «الأقوى بين العملات»

واصل سعر الدولار اليوم الجمعة 11-3-2022 فى مصر، استقراره فى البنوك وفق، آخر تحديث للبنوك المختلفة .

ونجت العملة الأمريكية من خسائر حرب روسيا وأوكرانيا، إذ صمدت أمام العملات الرئيسية بعد أن تراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة - اليورو، إذ كانت أكثر العملات الرئيسية تضررا بنسبة تصل لحوالي 1.78%، كما تضرر الجنيه الإسترليني بنسبة خسائر تقدر بحوالي 0.90%.

فيما سجل الدولار الكندي، خسائر قوية تصل إلى 0.83%، وكذلك الين الياباني والذي تراجع بنسبة طفيفة فقط وصلت إلى 0.29%.

سعر بيع الدولار فى بنكى مصر والأهلي

شهد سعر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة 11-3 -2022، استقرارا سعريا في البنوك المختلفة، إذ سجل في بنكي مصر والأهلي سعر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء، في بداية التعاملات اليومية.

أعلى سعر لبيع وشراء العملة الأمريكية

وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أعلى سعر للشراء في «بنك مصر» بلغ 15.74 جنيه، فيما جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي كأفضل البنوك التي تبيع الدولار بسعر 15.68 جنيه.

واختلف سعرالدولار في بنكي الإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد، ليباع بأعلى سعر بقيمة 15.67 جنيه.

تباين أسعار بيع وشراء الدولار

وتباينت أسعار بيع وشراء العملة الأمريكية من بنك لآخر، اليوم الجمعة 11 -3-2022، حيث سجّل العملة الدولار سعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء في بنك البنك العقاري المصري العربي، وفي بنك كريدي أجريكول سعر بيع الدولار هو 15.66 جنيه مقابل 15.67جنيه للشراء، وأما سعر بيع الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ 15.76 جنيه مقابل 15.66 جنيه للشراء.

ووصلت في بنك البركة بسعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66جنيه للشراء وفي بنك الإسكندرية بلغت سعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء، وبالمصرف المتحد وصلت لسعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء.

سعر الجنيه مقابل العملات غير المدعومة بالبنوك

كما شهد سعر الجنيه المصري استقرارا مقابل عدد من العملات غير المدعومة في البنوك المختلفة، اليوم الجمعه 11-3-2022،عقب ارتفاعا متواصلا امام الريال اليمني والجنيه السوداني والليرة اللبنانية والروبل الروسي والهريفنيا الأوكرانية، فيما تراجع أمام الليرة التركية.

وللبيع، سجل الريال اليمني سعر 0.063 جنيه، والجنيه السوداني سعر 0.035 جنيه، والليرة اللبنانية بيعت بسعر 0.010 جنيه والروبل الروسي بسعر 0.148 جنيه.

ووصل الدولار النيوزيلاندي لسعر 10.754 جنيه للبيع، وسجلت الليرة التركية 1.103 جنيه للبيع، فيما بيعت عملة هريفنيا الأوكرانية بسعر 0.528 جنيه، والدولار النيوزلندي بسعر 10.754جنيه للبيع.