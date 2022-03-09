صندوق النقد الدولي يجتمع لحسم إقراض أوكرانيا 1.4 مليار دولار

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن المجلس التنفيذي للصندوق سوف يجتمع للنظر في اقتراح لتقديم تمويل طارئ لأوكرانيا يقدر بـ 1.4 مليار دولار.

وأضافت جورجيفا، في تصريحات نشرها صندوق النقد الدولي على موقعه الإلكتروني، ونقلتها وكالة أنباء «يونيان» الأوكرانية، أن هذه المساعدة تهدف إلى تقليل المعاناة، وحدة الصدمة التي يتعرض لها الاقتصاد الأوكراني.

وتابعت أن الصندوق غيَّر محور المفاوضات مع السلطات الأوكرانية في إطار التعاون الحالي على إصلاحات إدارة الأزمات، لافتة إلى أن موظفي صندوق النقد الدولي على اتصال يومي مع كبار المسؤولين في أوكرانيا، قائلة: «اليوم يجب أن نساعد أوكرانيا في التغلب على هذه الصدمة، ولكن بالنسبة لها ستأتي لحظة تعافي».

ووفقًا لجورجيفا، يساعد صندوق النقد الدولي، أوكرانيا على حشد الدعم المالي والموارد اللازمة للتعافي.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف الأيام الماضية أن أوكرانيا طلبت تمويلاً طارئا بقيمة 1.4 مليار دولار، وذلك بعد أيام من الحرب الروسية على أوكرانيا.