«30 دقيقة ذل».. كيف أجبر عشيقان بولاق الدكرور زوج على إنهاء حياته؟

رغبتها في الخلاص من زوجها والحصول على الطلاق بأي شكل، جعلتها تلجأ إلى حيلة شيطانية خبيثة، إذ قررت «سمية» ممارسة الرذيلة مع عشقيها أمام عيني زوجها «هيثم»، بعد أن قيداه بالحبال وانهالا عليه بالضرب المبرح، ليطلقها شفهيا، وفور انشغال العشيقان استطاع «هيثم» فك وثاقه لينهي حياته إثر قفزه من شرفة منزله، وبعد هروب «سمية» وعشيقها إلى الإسماعيلية، تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهما، ليتم تجديد حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد اعترافهما بجريمتهما النكراء.

وفي تفاصيل التحقيقات، اعترفت الزوجة الخائنة «سمية» خلال جلسة تحقيق مسائية أمام النيابة العامة، بأنها أعطت زوجها الراحل «هيثم» قهوة تحتوي على مادة مخدرة، وعندما استيقظ وجد نفسه مقيدا بالحيال وزوجته مع عشيقها يمارسا أمامه الرذيلة لإجباره على طلاقها بعد أن رفض ذلك عدة مرات، ولم يحتمل الضحية ما حدث معه وهانت عليه نفسه ليقرر إنهاء حياته بعد أن استطاع فك وثاقه مستغلا انشغال العشيقان.، في قضية هزت بولاق الدكرور.

حكاية 30 دقيقة من التعذيب المتواصل

30 دقيقة فقط، هي المدة التي استغرقها الزوج الأربعيني المسكين، ليلقي يمين الطلاق على زوجته، إذ تعرض خلالها للتعذيب المتواصل والإهانة وألم نفسي لا يتحمله بشر بعد أن شاهد كرامته تُغتصب أمامه وهو يقف عاجزا لا يستطيع فعل أي شيء، ولم يتخيل أن من اختارها كي تكون شريكة حياته ستكون هي سبب نهايته، لينطق بكلمة «أنتي طالق» والمرارة تعتصر قلبه.

طوال 14 عامًا، لم يتخيل «هيثم» أن زوجته التي حارب الدنيا من أجلها وكان يعمل ليلا ونهارا من أجل إرضائها، تحمل كل تلك القسوة والغدر داخلها، ليقرر التفكير في التخلص من حياته، إذ لم يستطع تحمل فكرة مواجهة الناس بعد ما فعلته به «سمية»، ليستغل ذهاب العشيقان إلى غرفة مجاورة لغرفة النوم، ثم يقفز من النافذة ليلقى مصرعه على الفور، وهربت الزوجة وعشيقها إلى الإسماعيلية ظنا منهما أنهما سيفلتا من قبضة العدالة، ولكن ألقي القبض عليهما ليلقيا جزائهما العادل.

الزوجة: «كنت عايزة أطلق وأعيش مع عشيقي»

وقالت الزوجة الخائنة في نص جلسة التحقيقات أمام النيابة العامة أمس، إنها كانت ترغب فقط في حصولها على الطلاق لتعيش مع عشيقها، قائلة: «كنت عايزة أطلق وأعيش مع عشيقي عشان مش قادرة أبعد عنه، بس جوزي رفض يطلقني، عشان كده اتفقت مع عشيقي على خطة الجريمة، وأننا نمارس العلاقة قدامه عشان يطلقني بدل ما نقتله، بس هو اللي رمى نفسه من الشقة وانتحر وإحنا في الأوضة التانية»، ليتقرر النيابة تجديد حبس العشيقان 15 يومًا على ذمة التحقيقات.