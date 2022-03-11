سعفان يصل أسوان في إطار جولاته لمحافظات الصعيد لرعاية الفئات الأكثر احتياجا

واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد، حيث يزور محافظة أسوان في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، بالإضافة إلى سداد 1.7 مليون جنيه أموال الغارمات بالمحافظة، وحضور عقد قران 4 عروس من أيتام الأب من ذوي الهمم والعزيمة.

ويطمئن الوزير خلال جولته للمحافظة على العاملين بمواقع العمل والإنتاج، ليؤكد ما وعدت به الدولة المصرية بالتواجد وسط العمال بكل القطاعات للتعرف عن قرب على كل المشاكل والإسراع في تذليلها والمساعدة في حلها مع الجهات المعنية المختلفة، ودراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال، فضلا عن حضور ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان «معا من أجل بيئة عمل آمنة ونظيفة ورؤية جديدة للسلامة المهنية 2030»، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد، والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

افتتاح معرض «قادرين نعملها» لأصحاب الهمم غدا

ويبدأ وزير القوى العاملة، جولته الميدانية لمحافظة أسوان، غدا السبت، بافتتاح معرض «قادرين نعملها» لأصحاب الهمم في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، بتقديم 10 آلاف جنيه لـ 10 عارضين، كما يسلم 20 عقد عمل لـ«قادرون باختلاف»، وعدد من الكراسي المتحركة، وتقديم المساعدات المالية لهم، فضلا عن عدد من كراتين المواد الغذائية لهم والأرامل والمطلقات، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومحمد عبدالوهاب مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

كما يفتتح الوزير ومحافظ أسوان مبادرة «مهني وابتكر» ويسلم عدد من شنط العدد وماكينات الخياط، فضلا عن 120 منتج استكمالا لمبادرة دعم متضرري السيول.

ويقوم وزير القوي العاملة، يرافقه محافظ أسوان، بتسليم 4677 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، فضلا عن 50 كارنيه لأبناء العمال المتوفاة «الأيتام» والملحقين بمراحل تعليمية مختلفة، بالإضافة إلى شيكات بمبلغ مختلفة لأسر عمال متوفين ومصابين.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد استقبل الوزير، بمكتبه بديوان عام المحافظة في بداية جولته بالمحافظة التي بدأت أمس، وتفقدا منظومة العمل داخل مديرية القوى العاملة بديوان عام المحافظة، حيث تم الاستفسار عن إدارات وأقسام المديرية بأسلوب وآلية العمل بكل قسم وإدارة، مع تطبيق منظومة التحول الرقمي في المعاملات لما تتميز به من السرعة والجودة في الأداء.

تحديد مهام وتكليفات كل قسم

واستمع الوزير، لمطالب العاملين والمواطنين الذين تصادف تواجدهم في أثناء الزيارة التفقدية للمديرية، وطالب وزير القوى العاملة من مدير المديرية ضرورة توصيف الاحتياجات للعمل على توفيرها خلال الفترة القادمة، مع تحديد مهام وتكليفات كل قسم حتى يتسنى تقديم الخدمات المختلفة بالشكل المطلوب.

وأكد سعفان على أن الوزارة والمديريات على مستوى 27 محافظة ستكون جاهزة بالتحول الرقمي قبل نهاية العام الحالي 2022، مشددا على أن ميكنة العمل بوزارة القوى العاملة ومديرياتها بجميع المحافظات، يعد نقطة فاصلة في تاريخ الوزارة، ويسهم هذا النظام في التحول الفعلي في كل الأعمال والأنشطة المتعلقة بها، من النظام الورقي إلى النظام الإلكترونى، فضلا عن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

تدريب جميع العاملين على المنظومة

وقال وزير القوى العاملة، إنه يتابع مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات للوقوف على مدى التقدم المحرز في منظومة التحول الرقمي، مشيرا إلى تدريب جميع العاملين على المنظومة، وتفعيل وإطلاق العمل يتم طبقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا على أن المتابعة ستكون لحظية مع كل المديريات من خلال مركز المعلومات بالوزارة، وإزالة أية معوقات فورا.

وحرص الوزير والمحافظ، على التقاط الصور التذكارية مع العاملين بالمديرية لتحفيزهم وتشجيعهم على أداء رسالتهم الوظيفية على أكمل وجه.