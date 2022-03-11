أغنية «مابهربش» لمسلم تقترب من نصف مليون مشاهدة خلال ساعات من طرحها

طرح الفنان مسلم أغنية «مابهربش» الدعائية لفيلم «شمس»، والتي تفاعل معها الجمهور، إذ احتلت المركز السابع في قائمة الأكثر مشاهدة بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك بعد ساعات فقط من عرضها.

أغنية «مابهربش» تقترب من نصف مليون مشاهدة

وحصدت أغنية «مابهربش» مشاهدات عديدة منذ طرحها، إذ اقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة، وجاءت الأغنية من كلمات وألحان وغناء مسلم، ومن توزيع بيتر سمير؛ وتعد هذه الأغنية هي التعاون الأول لمسلم مع بيرد آي.

أبطال فيلم «شمس»

ويضم فيلم «شمس» مجموعة من النجوم أبرزهم الفنان خالد الصاوي، عمرو عبدالجليل، ومحمود عبدالمغني وهدى الأتربي، أحمد بدير وعلاء مرسي و محمد سليمان، لبني ونس، ومحمد الغريب، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

أغنية «اتنسيت» تكسر حاجز 200 مليون مشاهدة

يذكر أن مسلم حقق نجاحا كبيرا الفترة الماضية خاصة بعد أن شارك في فيلم «عروستي» بالأغنية الدعائية له والتي جاءت بعنوان «اتنسيت»، إذ حصدت الأغنية إشادات عديدة من الجمهور، وحققت أكثر من 200 مليون مشاهدة خلال 4 أشهر فقط من طرحها.

وعن كواليس هذه الأغنية أوضح مسلم، خلال لقائه في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه بدأ كتابة تلك الأغنية منذ عام 2014، وأنه بعد وفاة أبيه قرر اعتزال الفن، حتى عاد عام 2021، لطرح أغنية «ماعدش باقي»، ثم تواصل معه المنتج إيهاب سرجاني للتعاون معه في فيلم «عروستي»، وبالفعل قدم أغنية «اتنست».

«مش ندمان» تحصد 13 مليون مشاهدة

كما طرح مسبقا بعدها أغنية جديدة قبل شهرين بعنوان «مش ندمان»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحصدت 13 مليون مشاهدة، وهي من كلمات وألحان مسلم.