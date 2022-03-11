تطعيم العاملين بالبحر الأحمر بلقاح التهاب الكبد الوبائي B

تلقى العاملون بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر لقاح التطعيم ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي B بمقر المديرية، بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات بالمحافظة ، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين والمواطنين بالمديرية والمكاتب التابعة.

تنفيذ مبادرة مليون صحة

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن ذلك يأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على لقاح التطعيم المضاد للفيروس للحد من خطر انتشاره.

وشدد وزير القوى العاملة على اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بالدولة في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم، مصدرًا توجيهاته لمديري مديريات القوي العاملة علي مستوى الجمهورية بحصول جميع العاملين على جرعة اللقاح بمقر المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة ولجنة الفيروسات الكبدية بالمحافظة.

119 موظفا بالبحر الأحمر

وقال سعيد عبد الراضي مدير المديرية إن أكثر من 50 من إجمالي 119 موظفا من العاملين بديوان المديرية والمكاتب القريبة منها ممن تزيد أعمارهم على 30 سنة، تلقوا اللقاح واستمر العمل من العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساء ً، بحضور فريق طبي، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بى.

وأشاد مدير المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر لإنجاز هذا العمل، موجها الشكر للفريق الطبي القائم على تقديم لقاح التطعيم للعاملين، وجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد كبير فى الحد من انتشار فيروس الالتهاب الكبدي بي وزيادة الوعي لدى جميع المواطنين.