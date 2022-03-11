فاطمة كشري عن فتاة تويتر: «مش بنتي عايزة أعرف مين مسلطها عليا»..فيديو

حذّرت الفنانة فاطمة كشري، الفتاة التي نسبت نفسها إليها والتي عُرفت إعلاميًا باسم «فتاة تويتر»، مهددة إياها بمقاضاتها حال استمرارها في الحديث عنها باعتبارها ابنتها التي أنجبتها، الأمر الذي سبب لها مشاكل بينيها وبين أفراد أسرتها.

وكانت إحدى الفتيات تدعى «ليلى حسن»، نشرت عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر، مجموعة صور لـ«كشري»، وقالت إنها أمها التي تفخر بها دائمًا، الأمر الذي جعلهما يتصدران محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

فاطمة كشري: اللي بتعمله البنت دي خراب عليّ

وكذبّت فاطمة كشري، فتاة تويتر، خلال تصريحاتها مع تليفزيون «الوطن»، بقولها: «البنت دي عملت كده السنة اللي فاتت وقالت إني والدتها، والناس هاجموها، وفوجئت بها هذه الأيام تقول نفس الكلام، الأمر الذي جعل إخوتي يشككون فيّ، وأبنائي سألوني دي تطلع مين؟».

وانفعلت قائلة: «أنا لوعرفت بيتها، أروح فورًا أجيبها من شعرها، عايزة أعرف مين مسلطها عليا؟، الناس وأسرتي بيسألوني مين بنتك دي؟، أنا أولادي ثلاثة أبناء فقط وهم عمرو وسيد ومفيدة التي تدرس في السنة النهائية بكلية الحقوق».

كشري: «لو عملت كده تاني هجيبها من شعرها»

وتساءلت: «مش عارفة أعمل إيه للبنت ليلى دي؟، بتجمع لايكات وشير وفلوس على السوشيال ميديا عن طريقي، كل ما أذهب لمكان يسألوني عنها، وده عملي مشكلة كأني كنت متزوجة شخصًا أخر غير زوجي الذي رحل عام 2014 وأنجبت أيضًَا، تسببت في جناني ياريت توريني نفسها وأروح أجيبها هي وأهلها وأوديها في داهية».

واختتمت فاطمة كشري حديثها قائلة: «تقول إني زي أمها، وأجيبلها اللي هى عايزاه، لكن اللي بتعمله ده خراب عليّ».