بالأسماء.. تحويل 1.4 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة الـ 71 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 46 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير إنّ المستحقات بلغت 95 ألفًا و 114 دولاراً بما يعادل مليون و 490 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة إنّ الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الأسماء ، وحال إذا كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا عن التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

وفي سياق آخر، بدأت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية التحضير لإجراء الانتخابات العمالية للمنظمات النقابية للدورة النقابية 2022- 2026، في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات للتجهيز لهذه الانتخابات من خلال فريق عمل على أعلى درجات الاستعداد والكفاءة، مشيرا إلى أن مركز المعلومات بالمديرية بدأ في تدريب العاملين على تلك الإجراءات، وذلك بإعداد دورة تدريبية للمرشحين لإدارة العملية الانتخابية، وذلك لعرض جميع المقترحات المتاحة للترتيب والتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال فترة الانتخابات، وكذلك لعرض محتويات النظام الإلكتروني الجديد الذي تم إعداده خصيصا للانتخابات النقابية.