تجار: «سوق اللحوم المستوردة تعاني من ركود حاد بالمحافظات.. مفيش زبون»

قال أعضاء الغرف التجارية إن سوق اللحوم المستوردة تعامي من ركود حاد بمختلف المحافظات ، وأشاروا إلى أن أسعار اللحوم المستوردة أقل من اللحوم البلدية: اللحم المستورد عالي الجودة والقيمة ومع ذلك مفيش زبون».

وأكد تجار أن سعر اللحوم الحمراء المستوردة لم يرتفع منذ بداية العام الجاري، وبحسب أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، فإن أسعار اللحوم المستوردة ستظل مستقرة ولن تزيد عن 53 جنيها لكيلو اللحم الهندي و85 للحم البرازيلي في السوق المحلية مقابل 160 و180 جنيه لكيلو اللحم البلدي.

وأوضح أن أسعار اللحوم المستوردة في السوق المحلية تعاني من الركود وتراجع الطلب ويوجد مخزون كبير في الأسواق، متوقعا استقرار أسعار اللحوم حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك لتوافر كميات كبيرة تلبي جميع احتياجات المواطنين.

أسباب استقرار اللحوم المستوردة

ولفت «صقر»، إلى أن الأسباب الحقيقية وراء عدم زيادة أسعار اللحوم المستوردة، هو المخزون الاستراتيجي وتراجع الطلب وكذلك تراجعها عالميا بشكل طفيف للشهر الرابع على التوالي بسبب توقف استيرادها من قبل الصين، الأكثر استهلاكا وطلبا للحوم، حيث توقف الاستيراد بسبب مهرجان الربيع وهو ما أدى إلى تراجع الطلب عليها في البرازيل، لافتا إلى أن اللحوم المتوفرة في السوق المحلية تأتي من البرازيل والهند.

وفى سياق آخر قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن مستويات الطلب على اللحوم البلدية ضعيفة جدا نتيجة ارتفاع أسعارها بالنسبة لدخل المواطن مقابل تراجع آخر فى معدلات بيع اللحوم المستوردة بشكل كبير.

ونوه إلى أن استهلاك اللحوم في مصر يختلف حسب دخل الأسرة والمناطق الريفية والحضرية، حيث تعد المناطق الحضرية الأعلى استهلاكًا للحوم مقارنة بالمناطق الريفية، كما أن السعر يختلف من الحضر إلى الريف.

وأضاف أن مصر تعتمد على البرازيل في استيراد اللحوم بمختلف أنواعها سواء المجمدة أو الطازجة أو الحيوانات الحية، وتستحوذ على ما نسبته 26.8% من واردات اللحوم لمصر، تليها كولومبيا بنسبة 23.4%، والسودان 13.9%.

تجدر الإشارة إلى أن لحوم الأبقار البرازيلية والهندية لم تكن مطلوبة فقط من قبل المستهلكين المباشرين ولكن أيضًا كمدخل إنتاج في غالبية صناعات اللحوم في مصر.