سعر اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022.. الحكومة توفر منافذ

تزامنًا مع شهر شعبان المبارك، يفضل الكثيرين صيام أيام الاثنين والخميس، لذلك تزداد عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، عن سعر اللحوم في الأسواق اليوم، حتى يمكنهم تحديد أفضل الأماكن والأصناف التي يمكن شراؤها لتكون على مائدة الصائمين وقت الإفطار.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» سعر اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس في منافذ البيع الحكومية، وفي سلاسل المحلات التجارية الكبرى، في السطور التالية:

أسعار اللحوم اليوم

وتباين سعر اللحوم اليوم في منافذ البيع لتبدأ من 95 جنيهًا، وتصل في محلات الجزارة لنحو 170 جنيهًا.

سعر الكندوز في منافذ البيع الحكومية وصل لنحو 95 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من اللحم البلدي الكندوز في محلات الجزارة نحو 180 جنيهًا، والكيلو من اللحم الضأن 160 جنيهًا، أما الكبدة البلدي اليوم الثلاثاء فسجلت نحو 130 جنيهًا لكيلو جرام الواحد، ووصل سعر السجق البلدي نحو 160 جنيهًا، بينما سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو كباب الحلة نحو 160 جنيها للكيلو.

سعر اللحوم في الاسواق التجارية

أما في الأسواق التجارية الكبري، فقد جاءت أسعار أصناف اللحوم للكيلو جرام الواحد كالآتي:

كيلو اسكالوب بقري بلدي: 170 جنيهًا.

كيلو انتركوت بقري بلدي: 190 جنيهًا.

كيلو مكعبات لحم ضأني بلدي: 145 جنيهًا.

ستيك ريب أي بلدي: 190 جنيهًا.

كيلو كفتة بلدي: 125 جنيهًا.

كيلو موزة بقري: 146 جنيهًا.

روست بيف بلدي: 170 جنيهًا.

كيلو رقبة بلدي: 160 جنيهًا.

برجر لحم بقري: 125 جنيهًا.

كيلو عرق فلتو بلدي: 206 جنيهات.

كيلو موزة بقري بلدي: 185 جنيهًا.

كيلو كتف ضاني بلدي: 172 جنيهًا.

وتقدم الحكومة المصرية خدمة منافذ البيع المنتشرة في كل الأنحاء، لبيع اللحوم بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات المجتمعية.