تامر حبيب ليسرا فى عيد ميلادها: بحبك حب يا ست أنتي وعقبال مليون سنة

حرص السيناريست تامر حبيب على تهنئة الفنانة يسرا بعيد ميلادها الـ 67، الذي احتفلت به أمس الخميس، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، حيث نشر عدد من الصور الخاصة التي تجمعه بالفنانة يسرا وكتب عليها: «بحبك حب يا ست أنتي عقبال مليون سنة، وأنتي أسعد وأطيب وأحن وأجدع وأحلى قلب في الدنيا، يا نعمة ربنا على كل اللي عرفوكي، بحبك أوي».

عيد ميلاد يسرا

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع المنشور، وهنأوا يسرا بعيد ميلادها من خلال التعليقات، وكانت الفنانة قد شاركت جمهورها بفيديو عبر حسابها الشخصي على «انستجرام»، في أثناء احتفال فريق عمل مسلسلها الرمضاني الجديد «أحلام سعيدة» من تأليف هالة خليل بعيد ميلادها، وظهر في الفيديو: غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نور محمود، داليا شوقي، المخرج عمرو عرفة، وهم يوجهون لها كلمات خاصة ويغنون لها.

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وأحضر فريق العمل، تورتة خاصة للاحتفال بعيد ميلاد يسرا وفاجأوها بالاحتفال، الذي سعدت به للغاية وبدأ الجميع يلتقطون معها الصور.

تامر حبيب في رمضان

يذكر أن السيناريست تامر حبيب سوف يظهر كضيف شرف فى السباق الرمضاني من خلال مسلسل «شغل عالي» مع فيفي عبده وشيرين رضا.