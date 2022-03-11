توقعات بصعود أسعار الأسمنت واستقرار حديد التسليح في المحافظات

يترقب سوق الأسمنت أسعارا جديدة للطن خلال الأسبوع المقبل، فيما حافظ سعر الحديد على استقراره، اليوم الجمعة، عقب صعوده أكثر من مرة بسبب ارتفاع أسعار خام البليت عالميا جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتستورد مصر نحو 60% من المواد الخام المستخدمة في صناعة الحديد وعلى رأسها خام البليت، من :« تركيا، أوكرانيا، والصين»، فيما تنتج مصانع الأسمنت نحو 84 مليون طن سنويًا، تعادل ضعف الاستهلاك المحلي البالغ 55 مليون طن.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية لـ«الوطن»، إن سعر الأسمنت سيهد تحريكا جديدا على خلفية ارتفاع سعر الفحم وخام البليت، متوقعا زيادة في أسعار الوحدات السكنية التي يجري إنشائها حاليا بنسبة قد تصل إلى 10% شريطة استمرار صعود أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار شركات الحديد زيادة سعر الطن مؤخرا وكذلك الأسمنت.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

- حديد عز بسعر 15300 جنيه

- حديد المصريين بسعر 15200جنيه.

- حديد بشاي بسعر 15250 جنيها.

- حديد سرحان بـ14900 جنيه.

- حديد المراكبي بسعر 14900 جنيه.

- حديد الكومي بسعر 14900 جنيه.

- حديد المعادي بسعر 14900جنيه.

- حديد مصر ستيل بسعر 14900جنيه.

- حديد العشري بسعر 14900 جنيه.

فيما يباع خام الحديد الصيني بسعر156دولارا وفحم الكوك الأسترالي بسعر 504 دولارات، والبليت التركي بسعر 645 دولارًا، وحديد التسليح التركي بسعر 960 دولارًا.

أسعار الأسمنت

ويباع الأسمنت اليوم الجمعة 11-3-2022 بأسعار تتراوح بين 1.485 و1560جنيهًا، متأثرًا بارتفاع سعر الفحم، أحد أهم الخامات اللازمة لصناعة الأسمنت.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

- الشركة العربية للأسمنت يباع بسعر 1550جنيها .

- الشركة العربية للأسمنت النصر 1480جنيها.

-المعلم 1480جنيها.

-أسمنت وادي النيل 1480جنيها.

-المخصوص 1500 جنيه.

- سيناء 42.5 بسعر 1470جنيها.

- أسمنت حلوان 1500جنيه.

- السويدي 1560جنيها.

- المسلة 1470جنيها.

أسعار الجبس

- جبس سيناء يباع بسعر 850 جنيها.

- البلاج العامرية يباع بسعر 650 جنيها.

- السويس يباع بسعر 580 جنيها.

- الدولية يباع بسعر 710 جنيهات.

- المعمار يباع بسعر 690 جنيها.