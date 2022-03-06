استقرار سعر الأسمنت في مصر.. وسر عدم التراجع رغم زيادة الإنتاج

أرجع الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية استقرار أسعار الأسمنت في مصر خلال فبراير 2022 إلى تحقيق المصانع المحلية فائضًا في الإنتاج، وبالتالي هناك إشباع للسوق مقارنة بما يواجهه العالم من عجز.

عجز السوق العالمي يخلق فرص لتصدير الأسمنت المصري

وأضاف «الدسوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الوفرة في السوق المحلي وارتفاع جانب العرض عن الطلب سبب رئيسي في استقرار أسعار الأسمنت، إذ تحقق المصانع المصرية فائض إنتاج سنوياً أكثر من 20 مليون طن يتمّ توجيهها للتصدير.

وتابع أنَّه بنهاية العام الماضي تمّ تحقيق زيادات كبيرة بصادرات الأسمنت المصرية في السوق العالمي، نتيجة ارتفاع المعروض لكثرة المصانع المنتجة، سواء الخاصة أو التابعة للقطاع العام.

زيادة صادرات الأسمنت المصري في السوق العالمية بأسعار تنافسية

وأشار نائب رئيس غرفة مواد البناء إلى ضرورة استغلال الفرصة المتاحة حالياً من أزمة سلاسل التوريد ونقص الإمدادات العالمية، بزيادة حصة صادرات مصر من الأسمنت بأسعار تنافسية، خاصةً في ظل ظروف الحرب الحالية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، والعجز الشديد في مواد البناء.

لماذا لا يتراجع سعر الأسمنت المحلي رغم فائض الإنتاج؟

فسّر «الدسوقي» عدم تراجع أسعار الأسمنت في السوق المحلية، رغم تحقيق المصانع المصرية فائض، بارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة التضخم العالمي الذي يؤثر على سعر المدخلات، وبالتالي يضطر المنتجين تحقيقاً لـ هامش ربح مناسب، إلى احتساب السعر العادل للمنتج وفقاً لظروف السوق العالمية التي تعاني من زيادات كبيرة بالفعل.

يُشار إلى أنَّ الغاز الطبيعي ضروري لعملية إنتاج الأسمنت والذي تأثر بارتفاع الأسعار العالمية وموجة التضخم ناهيك عن تعطل الإمدادات، خاصة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، إذ تعد الدولتان من أكبر مصدري الغاز الطبيعي على مستوى العالم.

فيما واصل سعر طن الأسمنت استقراره في السوق المحلي، بحسب الأسعار المعلنة من الشركات أمس الجمعة الموافق 5 مارس 2022، إذ يباع الأسمنت المسلح بسعر 1360 جنيهًا للطن مقابل 1330 جنيه لأسمنت النصر.