أسعار الحديد اليوم الأربعاء 8 مارس 2022 .. حديد عز يسجل 15350 جنيها

يبحث الكثيرون عن أسعار الحديد اليوم في الأسواق، وخاصة حديد عز الذي سجل نحو 15350 جنيهًا للطن تسليم المصنع، إذ شهد تباينًا في المصانع المختلفة، واستقرت معظم مواد البناء في الأسواق، الأربعاء.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الحديد اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022، وبالأخص سعر حديد عز، وفق تصريحات خاصة من أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، وهي كالتالي:

أسعار الحديد اليوم

ووفق الزيني، فأن أسعار الحديد اليوم تتراوح من 14980 جنيهًا إلي 15350 جنيهًا، تسليم المصنع، وجاءت الأسعار كالآتي:

- سعر حديد الجارحي وصل لنحو 15350 جنيهًا للطن.

- سعر حديد بشاي 15250 جنيهًا.

- وصل سعر حديد العتال 15200 جنيه.

- سجل حديد سرحان 14980 جنيها.

- وصل حديد المراكبي 14980 جنيها.

- سجل حديد المصريين 15200 جنيه للطن.

- حديد المعادي 14980 جنيها.

- حديد العشري نحو 14980 جنيها.

- حديد مصر ستيل نحو 14980 جنيها.

سعر حديد عز

ويعتبر حديد عز هو الأعلى من حيث السعر في السوق المحلي، حيث سجل سعر الطن نحو 15350 جنيهًا.

سعر الأسمنت اليوم

أما سعر الأسمنت اليوم تراوح سعر الطن ما بين 1360 جنيهًا إلى 1435 جنيهًا، وجاءت تفاصيل أسعار الشركات كالآتي:

- سجل سعر طن الأسمنت في الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1390 جنيهًا.

- جاء سعر الطن في شركات مصر للأسمنت قنا «المسلة» وأسمنت سيناء، وأسمنت وادي النيل، والشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1390 جنيهًا.

- في شركة أسمنت حلوان، ولافارج للأسمنت، سجل سعر الطن 1415 جنيهًا.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1430 جنيهًا.

أسعار الجبس

وجاء سعر طن الجبس في الأسواق المحلية، كالآتي:

السويس 580 جنيها للطن.

البلاج العامرية بسعر 650 جنيها.

المعمار يباع بسعر 690 جنيها.

الدولية يباع بسعر 710 جنيهات.

شركة سينا بسعر 850 جنيها.