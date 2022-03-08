أسعار الحديد والأسمنت اليوم 8-3-2022.. حديد عز بـ15300 جنيه

حالة من التذبذب شهدتها مختلف الأسعار خلال الأيام الماضية بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومن ضمن ما كثر الحديث عنه أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا لما قاله رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، ورئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة أحمد الزيني في تصريحات لبوابة «الوطن».

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد عز في الأسواق اليوم نحو 15300 جنيه.

كما سجل سعر طن حديد بشاى اليوم نحو 15250 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 15200 جنيهًا للطن.

كما سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم نحو 14900 جنيه للطن.

وسجل سعر طن حديد العشري 14900 جنيه للطن.

كما ذكر رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، خلال حديثه لـ«الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس في الأسواق.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر أسمنت المسلح اليوم نحو 1400 جنيه للطن.

كما سجل سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1360 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر أسمنت المعلم اليوم نحو 1360 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل اليوم نحو 1360 جنيهًا للطن.

أسمنت أسوان اليوم في الأسواق نحو 1230 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت سيناء اليوم في الأسواق نحو 1365 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويس اليوم نحو 1250 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر أسمنت حلوان نحو 1390 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي اليوم في الأسواق نحو 1405 جنيهات للطن.

وبلغ سعر أسمنت المخصوص اليوم في الأسواق نحو 1380 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت العسكري بني سويف اليوم نحو 1360 جنيهًا للطن بعد 1260 الأسبوع الماضي.