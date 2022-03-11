محافظ الشرقية يشهد انطلاق ماراثون المشي في الزقازيق بمشاركة 500 فتاة

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات ماراثون المشي للفتيات، والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع المحافظة، وبمشاركة 500 فتاة من عضوات المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة وعضوات الأندية وسيدات المجتمع من أبناء المحافظة، وبحضور سعد الفرماوي السكرتير العام لمحافظة الشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.

انطلاق الماراثون من أمام قصر ثقافة الزقازيق

وانطلق الماراثون من أمام قصر ثقافة الزقازيق، مرورا بمديرية الشباب والرياضة وصولا لكلية الآداب جامعة الزقازيق والعودة لخط النهاية أمام قصر الثقافة.

وأشاد محافظ الشرقية بالمبادرات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة تماشيا مع توجهات القيادة السياسية ومواكبة كافة الفعاليات التي تمر بها البلاد، من خلال تفعيل النشاط الرياضي ونشر الممارسة الرياضية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب والفتيات بممارسة الرياضة.

المرأة تمثل الدعامة الأساسية لنهوض البلاد

وأكد محافظ الشرقية أن المرأة تمثل الدعامة الأساسية والقوى المساندة لتقدم ونهوض البلاد، فهي الأداة القادرة على تحريك المجتمع، وتُعد قاسما مشتركا وشريكا أساسيا مع الرجل في بناء وتنمية الوطن، بالإضافة إلى دورها في المنزل وتربية أبنائها وتقديم أجيالا تضحي بحياتها من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مقدما الشكر والتقدير للمرأة المصرية في عيدها قائلا «هنيئا لمصرنا الغالية بسيداتها الفضليات وأبنائها المخلصين».

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أعلن عبر تقنية الفيديو كونفرانس، انطلاق فعاليات ماراثون المشي للفتيات بجميع محافظات الجمهورية، احتفالا باليوم العالمي للمرأة ولتشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة.