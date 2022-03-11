الرئيس الأمريكي يرفع تصنيف قطر إلى حليف رئيسي من خارج حلف الناتو

صنّف الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، قطر، حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، وفاءًا بوعد قطعه الرئيس الأمريكي بداية هذا العام لأمير قطر، وفق ما نقلته قناة روسيا اليوم.

وأوضحت القناة أن واشنطن تمنح هذا التصنيف للحلفاء المقربين من خارج حلف شمال الأطلسي، الذين تجمعهم بالجيش الأمريكي علاقة استراتيجية.

بايدن وعد أمير قطر برفع تصنيف الدوحة بداية هذا العام

وكان اجتماعا عُقد في البيت الأبيض بداية يناير من العام الجاري بين أمير قطر والرئيس الأمريكي، حيث وعد الأخير بمنح الدوحة هذا التصنيف الرفيع الذي يمنحها وضعا خاصا في العلاقة مع واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنّ رفع تصنيف دولة إلى هذه المرتبة يعكس قوة ومكانة واستراتيجية العلاقات بين الولايات المتحدة والدولة التي تأخذ هذه الصفة.

البنتاجون: رفع التصنيف يتبعه تغييرا في طريقة التعامل بين واشنطن والدوحة

وكان جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» قال إنّ هذا التصنيف سيعني تغييرا في الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الأمريكي مع دولة قطر، بحسب تصريحات أشارت إليها قناة روسيا اليوم في وقت سابق.

وتملك الولايات المتحدة قاعدتي السيلية والعديد واللتان تعدان أكبر مخزن للأسلحة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، كما تجمع البلدين علاقات واسعة في مختلف المجالات وعدد من القضايا الإقليمية.