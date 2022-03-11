ترتيب المجموعات في دوري أبطال أفريقيا قبل انطلاق الجولة الرابعة

يستعرض «الوطن سبورت» ترتيب المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة لمرحلة دور المجموعات، التي تشهد اليوم الجمعة، مواجهة مرتقبة محدد لها في الساعة السادسة مساءً على استاد القاهرة، يلتقي فيها فريق نادي الزمالك مع نظيره الوداد المغربي.

مباريات اليوم الجمعة 11 مارس 2022

الهلال السوداني - المريخ السوداني (3:00 عصرا).

الزمالك - الوداد المغربي (6:00 مساء).

شباب رياضي بلوزداد الجزائري - جالاكسي البوتسواني (9:00 مساء).

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