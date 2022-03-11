انطلاق ماراثون المشي بمشاركة 300 فتاة وسيدة بمحافظة البحيرة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، ماراثون المشي للفتيات، والذي انطلق صباح اليوم من مدخل محافظة البحيرة، بداية من شارع عبد السلام الشاذلي وانتهى أمام البوابة الرئيسية لاستاد دمنهور، وذلك بمشاركة أكثر من 300 من الفتيات والسيدات من جميع مراكز المحافظة، وبحضور عدد من القيادات والمهتمين بالرياضة.

تنسيق بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بكافة الجهود التى تتم بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والمحافظة لدعم النشاط الرياضي، مؤكدا أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطورا ملحوظا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفى في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المحافظ على توجيه كافة أوجه الدعم والرعاية لدعم المنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية لدى الجميع، وخاصة لدى الشباب وإعدادهم من كافة الجوانب لتحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية فى كافة البرامج التنموية الجاري تنفيذها فى مختلف القطاعات.

الماراثون ضمن صور نشر الثقافة الرياضية

وصرح الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، بأن الماراثون يأتي في إطار دعم وتعاون وثيق من الوزارة (الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية) وهو يعد أحد صور نشر الثقافة الرياضية للجميع.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة على الرعاية غير المسبوقة للمرأة والفتاة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لدورها ومكانتها في المجتمع.

وتم إطلاق الماراثون تحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وفي إطار إحتفالات وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للمرأة.