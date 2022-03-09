«العربية للحوار» تصدر طوابع لنماذج نسائية متميزة في اليوم العالمي للمرأة

أصدرت المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، مجموعة جديدة من الصور على هيئة طوابع لنماذج نسائية متميزة على الصعيد المحلي والعربي والدولي، في إطار مبادرة «نساء في الصورة»، التي أطلقتها المنظمة العربية بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

اليوم العالمي للمرأة

وقالت الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام والرئيسة التنفيذية للمنظمة، إنّ الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، سلوك سنوي تحرص المنظمة عليه باستمرار، مشيرة إلى أنّ فكرة التكريم جاءت هذا العام، ممثلة في إلقاء الضوء على عدد من السيدات اللاتي أثرن بشكل فعال في المجتمع، سواء على الصعيد المحلي أو العربي.

النماذج النسوية اللامعة

وأضافت يوسف أنّ الفكرة تهدف إلى تعريف الشباب والنشء بتلك النماذج الهامة في المجتمع، وسيتم اختيار بعض النماذج النسوية اللامعة، وتقديمها في صور على هيئة طوابع، لتعريف أجيال النشء والشباب.

وأعلنت الدكتورة حنان يوسف، رئيسة المنظمة، أنّ المنظمة تدعو الجهات والأفراد كافة، للمشاركة في مبادرة المنظمة، لترشيح شخصيات نسائية رائدة في مجالها، لنشر سيرة نجاحها ووضع صورتها على طابع خاص بها، تقديرا لعطائها ولتكون قدوة للأجيال الجديدة.

وجرى اختيار عدد من عميدات كليات الإعلام ورموز إعلامية عربية، ومنهن الدكتورة مني الحديدي، والدكتورة ماجي الحلواني، والدكتورة ليلي عيدالمجيد، والإعلامية محاسن الإمام من الأردن، والإعلامية نبراس المعموري من العراق.