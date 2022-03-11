المتهم بقتل روان الحسيني: قلت لأهلها لسة فيها الروح.. ونزلت اشتري كيك

تواصل «الوطن» انفرادها بنشر نص التحقيقات مع المتهم بقتل الطالبة روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي في محافظة كفر الشيخ، والتي عثر على جثتها يوم 17 يناير الماضي، ملقاة أعلى سطح العمارة السكنية التي تسكن بها خالتها.

وكشف المتهم إبراهيم إبراهيم معوض، 27 سنة مسجل شقي خطر، عن أنه ترك المجني عليها تصارع الموت أعلى سطح العمارة، ونزل ثم أكد لوالدتها أنها لازالت على قيد الحياة، وإلى نص التحقيقات:

تفاصيل اعترافات المتهم

س: هل قمت بالتعدي على المجني عليها حال سقوطها أرضا؟

ج: لا أنا متعديتش عليها أنا سيبتها تنازع ونزلت.

س: وما هو قولك فيما هو ثابت بمناظرة جثة المجني عليها وجود إصابات بها؟

ج: أنا معملتش أي إصابات أنا أخدت بعضي وطلعت أجري.

س: ألم تحاول المجني عليها منع ذلك التعدي؟

ج: هي كانت بتحاول بس أنا كنت ماسكها من الطرحة وشعرها وإيدي ملفوفة عليها فوق العمارة، وهي كانت حاطة الموبايل على الأرض وأول ما حصل كدة أنا خفت وأخدت الموبايل وكان معايا الحلق والفلوس ونزلت بسرعة من العمارة.

س: وهل قمت بغلق الهاتف الخلوي الخاص بالمجني عليها أو الاتصال بأحد ذويها؟

ج: لا أنا سيبته مفتوح وبعد حوالي 10 دقايق لقيت والدتها بتتصل فرديت وبتقولي تاني مفيش حد فوق السطح، فقلتلها ازاي بنتك فوق وده علشان خاطر البنت قالتلي إن العمارة فوق السطح بتاع أهلها وبعد كدة فيه شاب اتصل على رقمها وقاللي إنت مين قولتله إطلع إلحق أختك أو بنتك من على سطح العمارة، فقالي مفيش حد قلتله إنت بيتكم فين بالظبط، فقولت ليه العمارة اللي في شارع البحر جنب المغسلة وبعدها الخط فصل، فانا نقلت الخط بتاع البنت على تليفون صغير موجود في البيت عندي.

قاتل روان الحسيني: «حطيت الخط في تليفون مراتي»

س: وما الذي دعاك لنقل الخط لهاتف آخر؟

ج: أنا نقلته علشان تليفونها كان برمز وكنت عايز أعرف هما عملوا إيه ولحقوها ولا لا والموبايل صيني صغير محطوط في البيت.

س: وعلى من قمت بالاتصال بعد ذلك؟

ج: أنا لقيت رقم متسجل باسم بابا فاتصلت عليه وقلت ليه لقيتو البنت، فقالي بنت مين وراح قافل وبعد كدة رنيت قولتله لقيتوا البنت؟، فقالي بنت مين تاني فقلت ليه في شاب اتصل وأنا وصفت له المكان بالظبط قالي ماشي طيب، هرن عليك وبعدها بـ10 دقايق رن تاني وقالي لقينا البنت وهي كويسة.

س: وهل قمت بوضع الرقم في تليفون آخر؟

ج: أيوه حطيته في الموبايل بتاع مراتي علشان التاني فصل شحن بس مراتي مكنتش تعرف حاجة هي طلبت مني أروح اشتري كيك للولاد فنزلت اشتريت ورجعت تاني ونمت، والساعة واحدة ونص الظهر تاني يوم لقيت المباحث جت خدتني ومراتي وولادي، فقلت إن الحالة مزنقة معايا ومش معايا فلوس وعليا ديون وكان قصدي أطلع منها بفلوس لكن مكنتش متوقع الموضوع يكبر كدة.

مكنتش أعرف إن الموضوع هيوصل لكدة

س: أنت متهم بقتل المجني عليها روان الحسيني مع سبق الإصرار بأن بيتّ النية على قتلها فاعددت لذلك «مطواة»، وما إن تمكنت منها قمت بخنقها محدثا بإصابتها التي أودت بحياتها واقترنت تلك الجناية بأخرى وهي سرقة منقولاتها بطريق الإكراه والتهديد باستخدام المطواه؟.

ج: أنا مكنش قصدي الموضوع ده وأنا معرفش إنه هيوصل لكدة، والمطواة مش بتاعتي.