درجات الحرارة اليوم السبت 12-3-2022 في مصر

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الوجه البحري، ويكون مائل للبرودة في النهار، وشديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، ودافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار

ومتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة اليوم في مصر السبت 12 مارس وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

القاهرة 17 08

الإسكندرية 16 10

طنطا 17 09

شبين الكوم 17 09

دمنهور 16 10

بلطيم 17 10

مطروح 16 10

السلوم 15 10

سيوة 18 07

الوادي الجديد 23 13

شلاتين 23 13

ابو رماد 23 14

حلايب 24 14

راس حدربة 23 15

بورسعيد 16 09

دمياط 16 09

الزقازيق 17 08

المنصورة 17 08

الإسماعيلية 18 09

السويس 17 09

العريش 15 08

رفح 15 07

رأس سدر 18 11

نخل 15 05

نويبع 20 14

طابا 19 13

كاترين 07 03

الطور 19 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20-12

مرسى علم 20 13

الفيوم 19 07

بني سويف 19 08

المنيا 18 08

أسيوط 18 08

سوهاج 18 09

قنا 19 09

الأقصر 21 11

أسوان 21 12

إدفو 22 12

أبو سمبل 22 12

ومتوقع أن يكون حالة الطقس غدا الأحد مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ جنوب الصعيد.