حالة الطقس غدا الجمعة 11-3-2022 بمصر.. سحب ممطرة وانخفاض جديد في الحرارة

كشفت الهيئة العامة اللأرصاد الجوية، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية غدا الجمعة، حيث تنخفض بين 3 حتى 6 درجات، خاصة على محافظات شمال الصعيد الذي تسجل 18 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد التي تسجل 22 درجة، بانخفاض 6 عن اليوم الخميس.

تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد

وذكرت هيئة الأرصاد، أنّ الطقس سيكون مائل للبرودة خلال ساعات النهار على مدن ومحافظات الجمهورية، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط الدلتا، يصاحبها سقوط الامطار الخفيفة، كما يسود طقس غائم على معظم المحافظات، ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية الباردة المثيرة للرمال والأتربة.

ارتفاع الأمواج 5 متر على البحر المتوسط

كما أكدت الأرصاد الجوية، اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط نظرا لارتفاع الأمواج بين 3 لـ5 أمتار، ما يعيق الأنشطة البحرية.

درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على النحو التالي:

القاهرة 17 08

الإسكندرية 16 10

طنطا 17 08

شبين الكوم 17 09

دمنهور 16 10

بلطيم 17 11

مطروح 16 10

السلوم 15 10

سيوة 18 07

بورسعيد 16 09

دمياط 16 09

الزقازيق 17-08

المنصورة 17 08

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 09

العريش 15 08

رفح 19 10

رأس سدر 17-11

نخل 15 05

نويبع 19 12

طابا 19 13

كاترين 08 03

الطور 19 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20-12

مرسى علم 20 13

الفيوم 19 07

بني سويف 19 08

المنيا 18 08

أسيوط 18 08

سوهاج 18 09

قنا 19 09

الأقصر 21 11

أسوان 21 12

إدفو 22 12

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 23 13

شلاتين 23 13

ابو رماد 23 14

حلايب 24 14

راس حدربة 23 15