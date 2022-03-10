الأرصاد الجوية: استمرار تقلبات الطقس وسقوط الأمطار.. لا تخففوا الملابس

تقلبات جوية تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية من ارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض مرة أخرى، ثم هبوب رياح الخماسين، وسقوط أمطار أيضًا، ليشهد الطقس حالة من عدم الاستقرار، وهو ما حذرت منه الأرصاد الجوية مناشدة المواطنين اتخاذ حذرهم وعدم تخفيف ملابسهم، والانخداع بارتفاع درجات الحرارة في بعض الأوقات.

وكشفت الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن موعد تحسن حالة الطقس وتوقف سقوط الأمطار على عدة مناطق اليوم الخميس، وهو ما تستعرضه الوطن في السطور التالية، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات.

الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن الطقس

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تتحسن حالة الطقس وتستقر، وأن ذلك سيكون بداية من السبت الموافق 12 مارس، وتتوقف فرص سقوط الأمطار، ولكن تظل الرياح كما هي على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار بيان الهيئة إلى استمرار سقوط الأمطار غدًا الجمعة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 11 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21، والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18، والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 13 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.