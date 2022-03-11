درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 11-3-2022 في مصر.. بارد مثير للأتربة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، وجود انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم الجمعة، ما بين 4-6 درجات على كل المحافظات، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ومحافظات شمال الدلتا.

طقس مائل للبرود نهارا

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها منذ قليل، إلى أن الطقس سيكون مائلا للبرودة خلال ساعات النهار على كل من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ومحافظات شمال الصعيد، في حين سيكون مائلا للدفء على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ودافئ على محافظات جنوب الصعيد.

رياح شمالية مثيرة للرمال والأتربة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة أحيانا في طقس اليوم الجمعة، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية ولكن بشكل متقطع، مع سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية والغربية ووسط الدلتا.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على النحو التالي:

القاهرة 17 08

الإسكندرية 16 10

طنطا 17 08

شبين الكوم 17 09

دمنهور 16 10

بلطيم 17 11

مطروح 16 10

السلوم 15 10

سيوة 18 07

بورسعيد 16 09

دمياط 16 09

الزقازيق 17-08

المنصورة 17 08

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 09

العريش 15 08

رفح 19 10

رأس سدر 1117

نخل 15 05

نويبع 19 12

طابا 19 13

كاترين 08 03

الطور 19 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20-12

مرسى علم 20 13

الفيوم 19 07

بني سويف 19 08

المنيا 18 08

أسيوط 18 08

سوهاج 18 09

قنا 19 09

الأقصر 21 11

أسوان 21 12

إدفو 22 12

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 23-13

شلاتين 23-13

أبو رماد 23-14

حلايب 24-14

رأس حدربة 23-15