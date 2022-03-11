رئيس أوكرانيا: روسيا تستعين بمرتزقة سوريين وقادرون على تحرير بلادنا

ألقى الرئيس الأوكراني «فولديمير زيلينسكي»، كلمة، قبل قليل، عبر التليفزيون الأوكراني قال فيها إن روسيا تنشر مرتزقة سوريين للقتال في أوكرانيا، بينما دخلت العملية العسكرية الروسية أسبوعها الثالث، ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن الحرب وصلت إلى نقطة تحول استراتيجية.

وأضاف أن أوكرانيا قادرة على تحرير أراضيها وستقوم بذلك، لكنه قال في الوقت ذاته إنه من الصعب تحديد الوقت الذي يحتاجه الأوكرانيون للعمل على تحرير بلادهم من التواجد الروسي، مؤكدا أنه لا يمكن تحديد موعدا لنهاية القتال.

والرئيس الأوكراني يدعوا المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على روسيا

وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني بعد موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فتح الطريق أمام «متطوعين» للقتال ضد لحكومية الأوكرانية في منطقة دونباس.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن 16 ألف متطوع للقتال من دول الشرق الأوسط طلبوا من الحكومة الروسية أن تسمح لهم بالتوجه إلى دونباس للقتال إلى جانب قوات دونيتسك ولوجانسك.