عاجل.. بوتين يوافق على نقل مقاتلين من الشرق الأوسط للقتال ضد أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وافق على فكرة مساعدة من وصفهم بالمتطوعين من الشرق الأوسط في التوجه إلى جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين للقتال ضد القوات الأوكرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي اليوم، وفقما نقلت قناة روسيا اليوم.

16 ألف متطوعة من الشرق الأوسط للقتال في أوكرانيا

وكان وزير الدفاع أدلى بتصريحات نقلتها قناة «روسيا اليوم»، منذ قليل، قال فيها إن هناك نحو 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط طلبوا من الحكومة الروسية السماح لهم بالوصول إلى منطقة دونباس بهدف المشاركة في القتال ضد قوات الحكومة الأوكرانية.

يأتي هذا فيما وصلت الحرب الروسية الأوكرانية أسبوعها الثالث دون توقف إلا لوقت وجيز وفي بعض المناطق لأغراض إنسانية.

شويجو: راغبي التطوع من الشرق الأوسط ساعدونا في الحرب ضد داعش

وزعم وزير الدفاع الروسي أن طلبات المتطوعين للقتال ضد أوكرانيا تأتي ليس لاعتبارات مالية بل بسبب الرغبة الحقيقية من قبل هؤلاء الناس.

وأضاف أن روسيا تعرف كثير منهم وهم سبق أن ساعدوا روسيا في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في أصعب فترة، خلال السنوات العشر الماضية، على حد قوله.