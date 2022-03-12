قطع مياه الشرب اليوم وضعفها في 5 مناطق بالقاهرة.. التفاصيل الكاملة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، في بيان لها رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قطع المياه وضعفها في 5 مناطق كاملة في محافظة القاهرة، لمدة 12 ساعة على مدار اليوم السبت.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل قطع المياه في محافظة القاهرة، والمناطق المتأثرة، إضافة إلى أسباب انقطاعها.

أماكن قطع المياه في محافظة القاهرة

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أماكن قطع المياه اليوم السبت وهم كالتالي:

1 - منطقة الشرابية بالكامل.

2 - منطقة عزبة أبو حشيش بالكامل.

أماكن ضعف المياه في محافظة القاهرة اليوم

كما أوضحت شكرة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى الأماكن التي ستتأثر بالأعمال وسيتم ضعف المياه بها، وهي كالتالي:

1 - منطقة باب الشعرية.

2 - منطقة ميدان الجيش.

3 - منطقة العباسية.

سبب انقطاع المياه اليوم في محافظة القاهرة

وأرجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى سبب قطع وضعف المياه إلى وجود أعمال تحويل مسار لخط المياه بقطر 1200 مم، أسفل كوبري غمرة.

عدد ساعات قطع المياه وضعفها بـ5 مناطق في القاهرة

وحددت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عبر بيانها الرسمي، أنّه سيتم قطع المياه وضعفها لمدة 12 ساعة كاملة على مدار اليوم، بداية من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 12 من منتصف الليل.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أنها قامت بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب سوف تكون موجودة داخل المناطق سواء التي انقطعت عنها المياه أو إذا كانت المياه بها ضعيفة.

وأضافت شركة مياه الشرب أنه في حالة إذا رغب أي من سكان هذه المناطق المتأثرة بقطع وضعف المياه في طلب سيارات مياه الشرب، عليه الاتصال من خلال الخط الساخن 125 من خلال أي تليفون أرضي أو هاتف محمول، بالإضافة إلى إمكانية طلب هذه السيارات عن طريق استخدام برامج «واتس آب» على الرقم التالي: 012066665125.