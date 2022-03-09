موعد وشروط التقديم لوظيفة محصل بشركة مياه الشرب في الدقهلية

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موعد التقديم للإعلان رقم 4 لسنة 2022، الخاص بوظيفة محصل بنظام العمولة وطالبت الراغبين بالدخول إلى موقع الشركة والتعرف على موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة.

طريقة التقديم لوظيفة محصل بنظام العمولة وفقا للإعلان رقم 4 لسنة 2022

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عددا من الشروط للتقدم لـ وظيفة محصل بنظام العمولة وهي كالآتي:

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمراكز: «مدينة المنصورة - مركزي المنصورة ومحلة دمنة - المطرية - المنزلة».

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو ما يعادله .

- يقتصر التقديم على الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانونًا.

- ألا يزيد السن في أول شهر يوليو عام 2022 عن 30 عامًا.

- تقديم إقرار ضامن للمتقدم من أحد العاملين بالجهات الحكومية أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويكون معتمد ومختوم بختم الجهة وبشرط أن يكون متبقي للضامن سنتين على الأقل قبل الإحالة للمعاش وألا يكون ضامنًا لأكثر من متقدم .

- الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة مدتها شهر بعد انتهاء الدورة ويصرف بدل انتقال وفقًا لأحكام العقد.

- التقديم من خلال موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3L00i5y

الشروط العامة لوظيفة محصل بنظام العمولة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الشروط العامة لوظيفة محصل بنظام العمولة وهي كالآتي:

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفي أي فرع من فروع الشركة.

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- يلتزم المتقدم شخصيًا بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها .