تردد قناة دراما ألوان تركي Drama Alwan

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تردد قناة دراما ألوان تركي، لمتابعة عدد من المسلسلات التركية المميزة التي تعرضها القناة بشكل مستمر، حيث يهتم قطاع عريض من الجماهير بمشاهدة الدراما التركية، ويستمتعوا بها، ما جعل البحث عن تردد القناة عبر محركات البحث المختلفة يشهد ضغطا كبيرا.

وتستعرض «الوطن» تردد قناة دراما ألوان تركي، في إطار اهتمام المواطنين بمتابعة التردد لمتابعة عدد من المسلسلات الأجنبية خاصة التركية مثل مسلسل القضاء، ومسلسل البراءة ومرعشلي والعشق المشبوه وغيرها من المسلسلات التركية التي لاقت نجاحا كبيرا، وذلك على النحو التالي:

تردد قناة دراما ألوان

ووفق الصفحة الرسمية لقناة دراما ألوان على فيس بوك، فإن تردد القناة هو تردد 10863، أفقي H، ومعدل الترميز 27500.

أبرز مسلسلات قناة دراما ألوان

وجاءت أبرز المسلسلات التي تعرض على قناة دراما ألوان، كما يلي:

مسلسل حب أعمى

مسلسل الصيف الأخير

مسلسل أطرق بابي

مسلسل ابنتي

مسلسل نجمة الشمال

مسلسل العشق مجددا

مسلسل حب منطق انتقام

مسلسل القضاء

مسلسل البراءة

يذكر أن المسلسلات الدرامية التركية، التي تُبث في تركيا شهدت نجاحا كبيرا وشعبية واسعة في مختلف الدول العربية، حيث تقوم القنوات العربية بشراء حقوق نشر المسلسلات التركية ويتم دبلجتها باللهجة السورية على الأغلب، ومن أشهر المسلسلات التركبية التي لاقت نجاحا كبيرا في الدول العربية، مسلسل العشق الممنوع والعشق الأسود ومسلسل نور، ومسلسل سنوات الضياع ووادي الذئاب ومسلس حريم السلطان ومسلسل فاطمة.

ومن أبرز نجوم الدراما التركية توبا بويوكستون وبيرين سات وكيفانش تاتليتوغ وبولنت إينالو وأنجين أكيوريك والممثلة فهرية أفجين والممثلة هازال كايا نجمة مسلسل العشق الممنوع، والممثل جان يامان، والممثلة سونجول أودان نجمة مسلسل نور.