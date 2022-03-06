مصدر أمني ينفي ما تردد عن وجود وقفات لأهالي الوراق بالجيزة
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الوطن
06:00 م | الأحد 06 مارس 2022
وزارة الداخلية
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية حول وجود وقفات لأهالي منطقة الوراق بالجيزة للتضامن مع أحد الأشخاص محكوم عليه في إحدى القضايا (عاهة مستديمة لأحد المواطنين)، والادعاء بأنه ليس المتهم في القضية.
تم تحديد مرتكب الواقعة الحقيقي
وأوضح المصدر أن المجني عليه هو من اتهم المحكوم عليه المذكور وقت حدوث الواقعة، ولدى طلب الجهات القضائية تحريات أجهزة البحث الجنائي، تم تحديد مرتكب الواقعة الحقيقي وإثباته في محضر التحريات، وما زالت القضية منظورة أمام القضاء.