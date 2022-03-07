تردد قناة كراميش للأطفال 2022 على النايل سات.. برامج ترفيهية وأغاني

تزداد عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن تردد قناة كراميش للأطفال 2022 التي تقدم عدد من البرامج الترفيهية المخصصة للفئة العمرية من 3 سنوات وحتى 12 عامًا والأغاني والأناشيد الدينية للأطفال.

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، تردد قناة كراميش للأطفال 2022، بالإضافة إلى تردد قنوات الأطفال، في السطور التالية:

تردد قناة كراميش للأطفال 2022

ويمكن للمهتمين بمتابعة قناة كراميش 2022 لمتابعة البرامج الخاصة بالأطفال، وذلك وفق التقرير التالي:

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قنوات الأطفال 2022

ويمكن للآباء والأمهات ضبط تردد عدد من قنوات الأطفال التي تقدم محتوى ترفيهي، من خلال ضبط الآتي:

تردد قناة توم وجيري 2022

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور بيبي 2022

التردد: 11396 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD .

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم 2022

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة تنة ورنة 2022 Tinh Warna

التردد: 11853.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2022

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.