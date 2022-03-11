طرح البوستر الثاني لمسلسل «فاتن أمل حربي»: «نيللي كريم في ورطة»

طرحت شركة «العدل جروب»، المنتجة لمسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة الفنانة نيللي كريم، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2022، البوستر الثاني للعمل عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه: «وبدأت حكاية فاتن أمل حربي».

وظهرت نيللي كريم خلال البوستر الدعائي للعمل وهي تحتضن ابنتيها وتحاول حمايتهما، ويقف ورائهم الفنان شريف سلامة والذي يجسد دور زوجها، ضمن أحداث العمل، وظهرت «نيللي» في البوستر الأول للمسلسل، وهي تحمل طفلة على يدها وتجر فتاة أخرى أمام بوابة أحد المحاكم.

أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»

وأظهر البرومو الرسمي للمسلسل، معاناة نيللي كريم مع زوجها شريف سلامة، ومحاولة التصدي للعديد من المشكلات التي تواجهها في حياتها معه.

وتدور أحداث العمل الفني في إطار الدراما الاجتماعية، حول «فاتن» التي تعاني من زوجها، وعندما تقرر التخلص منه بالطلاق، تجد نفسها أمام قوانين يمكن أن تمنعها من رؤية أبنائها إذا تزوجت من غيره.

أبطال مسلسل «فاتن أمل حربي»

يضم مسلسل «فاتن أمل حربي» مجموعة من الفنانين، وهم: «نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، خالد سرحان»، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

وأشارت «نيللي»، خلال لقاء سابق لها في برنامج «the insider بالعربي»، أن العمل يدور في إطار درامي اجتماعي، ويناقش بشكل أساسي قضايا المرأة، ويسلط الضوء على قضية الزواج العرفي والرسمي.

أخر أعمال نيللي كريم

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم الدرامية، مشاركتها في بطولة مسلسل «الجسر» مع الفنان عمرو سعد، والذي عُرض الفترة الماضية عبر إحدى المنصات الرقمية، وشاركهما العمل الفنانة أسماء أبو اليزيد، وهو كتابة محمد سليمان عبد المالك، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.