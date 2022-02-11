بصور من الكواليس.. نيللي كريم تروج لمسلسلها الرمضاني «فاتن أمل حربي»

روّجت الفنانة نيللي كريم لمسلسلها الجديد «فاتن أمل حربي»، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2022، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

نيللي كريم تُروج لمسلسلها «فاتن أمل حربي»

ونشرت نيللي كريم عبر خاصية «الاستوري»، عددا من الصور لأبطال العمل ضمن أحداث المسلسل، وعلقت على الصور قائلة: «يأتي قريبًا»، وظهر في الصور كل من: «شريف سلامة، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء، محمد التاجي».

نيللي كريم: فاتن أمل حربي يناقش الزواج العرفي

وكشفت «كريم»، خلال لقاء لها في برنامج «the insider بالعربي»، عن تفاصيل مسلسل «فاتن أمل حربي»، حيث أشارت إلى أنه مسلسل درامي اجتماعي، يسلط الضوء على قضايا المرأة ومنها قضية الزواج العرفي والرسمي، كما نفت مشاركة الفنان أحمد حاتم في المسلسل.

أبطال مسلسل «فاتن أمل حربي»

يذكر أن مسلسل «فاتن أمل حربي»، تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج جمال العدل، ومن إخراج جمال العدل، ويشارك في بطولة العمل إلى جوار نيللي كريم عدد من الأبطال منهم: شريف سلامة، جيلان علاء، محمد التاجي، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبد الغني، وغيرهم من الفنانين.

أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»

وتجسد نيللي كريم خلال الأحداث موظفة بالشهر العقاري متزوجة من شريف سلامة ولديهما طفلين، ويقررا الطلاق، وتعيش بعدها نيللي رحلة من المعاناة والصعاب.

أخر أعمال نيللي كريم الدرامية

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل «ضد الكسر»، الذي نافست به في دراما رمضان الماضي 2021، وشاركها بطولته كل من: «محمد فراج، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، تارا عماد، هشام إسماعيل، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، نور إيهاب، لؤي عمران، تامر هشام، سامي مغاوري، نهير أمين، جمال يوسف»، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.