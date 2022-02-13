نيللي كريم تواصل تصوير الحلقة الثانية من مسلسل «فاتن أمل حربي»

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير الحلقة الثانية من مسلسلها الجديد «فاتن أمل حربي»، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم شريف سلامة، ومحمد الشرنوبي، وذلك بعد شفائها من فيروس كورونا.

ونشرت الفنانة نيللي كريم صورة بوستر مجمع لأبطال مسلسلها الجديد «فاتن أمل حربي»، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2022، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» من تصوير الحلقة الثانية من المسلسل.

نيللي كريم تروّج لمسلسلها الجديد «فاتن أمل حربي»

وعلقت الفنانة نيللي كريم على الصورة المجمعة التي جمعت بين «شريف سلامة، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء، محمد التاجي»، وعلقت عليها قائلة، «انتظرونا في رمضان 2022».

موظفة بالشهر العقاري، هكذا تحدثت الفنانة نيللي كريم عن دورها في مسلسل «فاتن أمل حربي» في إحدى اللقاءات التلفزيونية، إذ أنها تتزوج خلال الأحداث من شريف سلامة ولديهما طفلين، ويقررا الطلاق، وتعيش بعدها نيللي رحلة من المعاناة والصعاب، ويدور المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل «فاتن أمل حربي»، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج جمال العدل، ومن إخراج جمال العدل، ويشارك في بطولة العمل نيللي كريم عدد من الأبطال منهم وشريف سلامة، وجيلان علاء، ومحمد التاجي، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، فادية عبدالغني، وغيرهم من الفنانين.

آخر أعمال نيللي كريم

آخر أعمال نيللي كريم مسلسل «ضد الكسر»، الذي نافست به في دراما رمضان الماضي 2021، وشاركها بطولته كل من محمد فراج، ولقاء الخميسي، ومصطفى درويش، وتارا عماد، وهشام إسماعيل، وسينتيا خليفة، وحمزة العيلي، ونور إيهاب، ولؤي عمران، وتامر هشام، وسامي مغاوري، ونهير أمين، وجمال يوسف»، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.