أول بوستر لمسلسل نيللي كريم: على باب محكمة وبصحبة طفلتين (صورة)

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل نيللي كريم، الذي تنافس به في ماراثون مسلسلات رمضان 2022، عن البوستر الأول للعمل الدرامي الذي يحمل اسم أمل فاتن حربي، وظهرت الفنانة نيللي كريم، على بوستر المسلسل، وهى تقف أمام عتبات إحدى المحاكم، وتحمل بين ذراعيها طفلة صغيرة، وتمسك بيدها فتاة أخرى.

مسلسل نيللي كريم يناقش مشكلة الطلاق

وتدور أحداث مسلسل أمل فاتن حربي، الذي يعرض في موسم مسلسلات رمضان في إطار دراما اجتماعية حول امرأة تنفصل عن زوجها بعد أن أنجبت منه طفلتين، وتواجه عدة مشاكل قانونية، إذ يهددها طليقها بحرمانها من أبنائها حال زواجها من رجل آخر، وتتصاعد الأحداث مع قرارها بخوضها معركة شرسة للحصول على حقوقها كاملة.

مسلسل أمل فاتن حربي، بطولة نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، خالد سرحان، محمد ثروت، فادية عبدالغني، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل.

وعلى الرغم من تصريحات مخرج العمل بأن مسلسل نيللي كريم يحمل اسم مبدئي وهو أمل فاتن حربي، إلا أن البوستر الأول ظهر وهو يحمل الاسم نفسه المبدئي دون تغيير حتى الآن.

المسلسل تأليف إبراهيم عيسى

وقدمت الفنانة نيللي كريم، في رمضان 2021 مسلسل ضد الكسر، مع محمد فراج، ولقاء الخميسي، وسينتيا خليفة، ولؤي عمران، وتارا عماد، ومصطفى درويش.

ويعد مسلسل أمل فاتن حربي، أول تعاون درامي جمع بين الكاتب إبراهيم عيسى، والمخرج محمد العدل، وسبقها تعاون سينمائي من خلال فيلم صاحب المقام، بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، إنجي المقدم، إبراهيم نصر.

فيما يقوم الثنائي بتحضير فيلم الملحد، بطولة محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، نجلاء بدر، أحمد حاتم، تارا عماد، ومصطفى درويش، الذي انسحب مؤخرًا من الفيلم بعد تصريحات إبراهيم عيسى عن وهمية رحلة الإسراء والمعراج التي أثارت جدلا كبيرا وصلت لحد تقديم بلاغات ضده للنائب العام.