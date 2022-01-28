نجمات ارتدين عباءة الزعامة.. آخرهن نيللي كريم في مسلسل الجسر

خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار من خلال مشاركتها بـ مسلسل «الجسر»، الذي يعرض حاليا على منصة «شاهد VIP»، والتي تقوم به بدور إحدى زعماء المستعمرات الفضائية، التي تريد احتلال مستعمرات أخرى لمملكتها، وتصدر العمل الترند منذ إطلاقه بالأيام السابقة، وأشاد العديد من المتابعين بدور كريم، بجانب إشادة بعض النقاد أيضا به، وسوف نسرد لكم بالسطور التالية نجمات لعبن دور الزعماء كل واحدة منهن زعيمة لشيء مختلف في الأعمال الدرامية.

نيللي كريم زعيمة مستعمرة في مسلسل «الجسر»

تؤدي الفنانة نيللي كريم، دور الزعيمة خلال أحداث مسلسل «الجسر» مع عمرو سعد الذي يعرض على منصة «شاهد VIP»، حيث تدور أحداث العمل حول بداية الأحداث بعد دمار كوكب الأرض وانتهاء العالم، بما يقرب من 70 عاما، إثر الصراعات والحروب التي شهدها الكوكب.

وتجسد نيللي كريم شخصية «داليلا»، إحدى زعماء المستعمرات الفضائية، التي تظهر بعد دمار كوكب الأرض، وتقرر الاستيلاء على منطقة المستعمرة التي يعيش بها عمرو سعد.

ويعد مسلسل «الجسر»، أحد الأعمال الدرامية الشهيرة بـ «دراما الفانتازيا»، والتي من أبرزها مسلسل «كفر دلهاب»، ويتربع يوسف الشريف على عرش الفانتازيا من خلال الأعمال الفنية التي يقدمها بالأعوام الأخيرة.

هياتم وفيفي عبده زعماء للغجر

بينما نجح العديد من النجمات بتقديم دور الحاكم أيضا، لكن هناك فنانات قدمن دور الزعماء بشكل مختلف عن الحكم، أيضا فقد لعبت هياتم دور زعيمة للغجر، ونجحت بذلك، وتنافسها بقوة الفنانة فيفي عبده، أيضا.

فقد قدمت الفنانتان هياتم وفيفي عبده دور زعماء للغجر من خلال أعمالهما الفنية، واستطاعتا إتقان الدور بجدارة ويعد أشهر أعمالهما بدور زعيمة الغجر «عرفة البحر»، «مملكة الغجر».

تحية كاريوكا زعيمة مصر «الملكة شجرة الدر»

بينما نجحت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا في لعب دور ملكة مصر «شجرة الدر»، والتي أثبتت جدارتها بالقيام بالدور وموهبتها الفنية من خلال أدائها للدور.

قدمت الفنانة تحية كاريوكا دور شجرة الدر، من خلال فيلم «وا إسلاماه»، وأصبحت ذاكرتنا ترتبط بها كلما ذكرنا اسم ملكة مصر، والتي تعد من أهم ملكات العالم.

نعيمة الصغير «زعيمة العصابة»

بينما قدمت الفنانة الراحلة نعيمة الصغير، دور «الكتعة» بجدارة وأصبحت أشهر زعيمة عصابة بالسينما المصرية، ويجهل البعض أنها كانت مطربة ببداية حياتها، وبسبب وضع مادة بفعل فاعل بمشروب الشاي الخاص بها أصيبت أحبالها الصوتية، كما ذكر في العديد من وسائل الإعلام المصرية من خلال حفيدتها عبير الصغير التي شاركت في عدد قليل من الأعمال الفنية أيضا، وهذا هو سبب صوتها الأجش الذي اشتهرت به وكان سببا كبيرا بشهرتها بأدوار زعيمة العصابة.