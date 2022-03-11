تتسلل من خلف ستار حرب أوكرانيا.. إسرائيل تقر هدم 800 منزل فلسطيني

بينما ينشغل العالم بحرب روسيا وأوكرانيا، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خططها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، حيث تخطط لهدم 800 منزل فلسطيني لإقامة 500 وحدة استيطانية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية اليوم.

وعم الإضراب بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، أمس، في إطار فعاليات أطلقتها القوى الوطنية الفلسطينية للتضامن مع أهالي البلدة، خاصة أصحاب المنازل المهددة بالهدم ضد مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينين في جبل المكبر

وأضافت الوكالة أن الاحتلال الإسرائيلي كثف اعتداءاته على الفلسطينيين في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، خاصة هدم البيوت، حيث أجبرت ثماني عائلات على هدم منازلها بأيديها في فبراير المنقضي.

وسلم الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بهدم 800 منزل لإقامة 500 وحدة استيطانية مكانها، في خرق واضح لقرارات الشرعية الدولية، خصوصًا قرار الأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ويطالب بوقفه.

عضو لجنة المتابعة في بلدة جبل المكبر: لن نتخلى عن منازلنا

وحذر طارق عويسات عضو لجنة المتابعة في بلدة جبل المكبر من خطورة هذا المخطط، والذي قال إنه لا يحرم أهالي جبل المكبر من التوسع العمراني فحسب، بل سيجبرهم على الهجرة قسراً من البلدة للحصول على سكن.

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن المقدسيين لن يتخلوا عن منازلهم وأراضيهم وسيواصلون الدفاع عنها ولن يسمحوا للاحتلال بتكرار مأساة النكبة، على حد قوله.

رئيس اللجنة الشعبية في جبل المكبر يحذر من ممارسات الاحتلال العنصرية

وبدوره، حذر رئيس اللجنة الشعبية في بلدة جبل المكبر سليمان شعيرات من ممارسات الاحتلال العنصرية تجاه أهل البلدة، لافتا إلى أنهم يواجهون يومياً أبشع عمليات القمع والتنكيل.

وقال المسؤول الفلسطيني الشعبي إنه لا يكاد يمر أسبوع دون أن يجبر الاحتلال عائلة على هدم منزلها ليشردها على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، قائلاً إن المجتمع الدولي يكتفي ببيانات الإدانة لعمليات التهجير القسري والتطهير العرقي التي يتعرض لها المقدسيون على يد الاحتلال.