شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 4 آخرين في مخيم «جنين»

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، لافتة إلى أن القوات دخلت المخيم بسيارات تحمل لوحات فلسطينية وقامت باقتحام عدة منازل في المخيم واحتلت أسطحها، وأطلقت النار بشكل عشوائي على كل ما يتحرك.

مقتل فلسطينيين وإصابة 4 آخرون

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه نتج عن هذه العملية قتل الأسير المحرر عبد الله الحصري 22 عامًا، وشادي خالد نجم 18 عاماً وأصيب 4 آخرين، لافتة إلى أنه تم اعتقال الأسير المحرر عماد جمال أبو الهيجا بعد مداهمة منزله في المخيم.

من جانبها نقلت وكالة «سبوتنك»، الروسية عن صحيفة «يديعوت أحرونوت»، العبرية، أن مسلحين فلسطينيين بادلوا القوة الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم جنين إطلاق النار، لافتة إلى أن القوات الإسرائيلية داهمت المخيم لاعتقال الأسير المحرر أبو الهيجا، نجل القيادي البارز في حركة «حماس»، جمال أبو الهيجا والذي كان معتقلاً في إسرائيل منذ سنوات عديدة.

يذكر أن عدد كبير من الفلسطينيين، توجهوا أمس إلى القدس وضواحيها، احتفالاً بذكرى الإسراء والمعراج، وقدرت الأعداد بنحو 90 ألف فلسطينيًا، الأمر الذي جعل القوات الإسرائيلية تدخل في حالة استنفار، ووصل الأمر إلى التضيق على عدد من الوافدين الفلسطينيين.

فيديو يوثق لحظة اعتقال طفل فلسطيني في باب العمود

ونتيجة لحالة التضيق، وقعت اشتباكات بين عدد من الفلسطينيين والإسرائيليين، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باعتقال 3 فلسطينيين، كما تداول مقطع فيديو مصور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعتقل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا فلسطينيا لقيامه برفع العلم الفلسطيني بمنطقة باب العمود، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 3 فلسطينيين في القدس المحتلة أحدهم من حي الشيخ جراح.

يذكر أن الفلسطينيين توجهوا أمس إلى المسجد الأقصى، احتفالاً بذكرى الإسراء والمعراج، والاحتفال بقبة الصخرة، التي كانت أولى القبلتين الشريفين، وشارك في إحياء الذكرى السنوية عدد من كبار قادة العلماء المسلمين.

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