بعد تصدرها التريند.. تعرف على كلمات أغنية مسلم الجديدة «ما بهربش»

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن كلمات أغنية مسلم الجديدة، التي طرحها أمس عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، تحت عنوان ما بهربش، وذلك بعد تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

أغنية ما بهربش تقترب من نصف مليون مشاهدة

واحتلت أغنية ما بهربش المركز السادس في قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع «يوتيوب» بعد ساعات من طرحها، كما اقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة، وهي من كلمات وألحان وغناء مسلم.

كلمات أغنية مسلم «ما بهربش»

وكلمات أغنية مسلم، ما بهربش، كما يلي:

أسمع غناكي يرد فيا الروح

وأنده عليكي بصوتي مش مسموع

ماشي لطريق عارف ما منه رجوع

هوصل لفين؟ معرفش

وأنا أزمتي ما بهربش

بشوف وشك ليه في القهوة وبسرح في السما السابعة

تاخدني عينيكي لمكاني

وأنسى همومي وآلامي

وأحس معاكي من تاني

ليه حضنك أبعد من حدود الكون

وأقف على أعتابك لآخر يوم

نسيانك دا مضمنهوش

صابر سنين تفصل مابينا بلاد

زاد الحنين وقلبي كله حداد

وياك لفين وعمري لو يتعاد

لو باقي ثانية في عمري هستناك

شوفت الدنيا بعيونك وضمتني

ليه سيباني لغيابك يموتني

مليش الحق في عتابك ده شيء حتمي

ومليش غيرك حبيب دلوقتي يسمعني

نسيت كنت من قبلك بعيش إزاي

ومليش من بعدك مفيش يوم جاي

ده مفيش ثانية بتفارقيني ولما بنام

بغيب أرسم ملامحك حتى في الأحلام

بقى ده اللي وصلنا ليه يعني

تروح روحي وترجعلي

عيونك لو تضيعني

أنا راضي باللي ترضاه لي

يذكر أن آخر أعمال مسلم، أغنية «مش ندمان» التي قام بطرحها قبل شهرين، عبر موقع «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا، إذ حصدت 13 مليون مشاهدة، وهي من كلماته وألحانه.