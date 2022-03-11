كورونا يضيق الخناق على المطاعم في رمضان.. 6 محظورات لا تهاون فيها

كشف على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك عددا من الخدمات، لن تستطيع المطاعم السياحية تقديمها خلال شهر رمضان المقبل، نظرا لصدور قرارات حكومية تمنع استخدامها حاليا، بسبب استمرار فيروس كورونا ومتحوراته المتتالية، لافتا إلى أن المطاعم والمنشآت السياحية، التي ستقدم تلك الخدمات، سيتم توقيع عقوبات عليها، تصل إلى الإغلاق، مع توقيع غرامة مالية.

محظورات على المطاعم في رمضان

أضاف منصور لـ«الوطن»، أن الخدمات المحظور على المطاعم والكافيتريات تقديمها خلال شهر رمضان المقبل، على رأسها الشيشة، سواء في المنشآت المفتوحة أو المغلقة، فضلا عن حظر إقامة أي حفلات غنائية أو ثقافية أو أفراح بالقاعات المغلقة، إضافة إلى عدم إقامة خيام رمضانية داخل المطاعم والمنشآت السياحية أو خارجها.

وأشار إلى أنه في المقابل، يسمح للمطاعم بتقديم فقرة فنية، سواء بمطرب أو بدون داخل القاعات المغلقة، طالما كان صادرا لها تصريح من وزارة السياحة والآثار، إضافة إلى استقبال الرواد بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية القصوى للمنشأة السياحية.

استمرار خدمة الديلفرى والتيك أواي بعد مواعيد الغلق

أكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنه يسمح للمطاعم السياحية أيضا، بتقديم خدمات الديلفري والتيك أواي، بعد الموعد الرسمي لغلق المنشآت السياحية، الذي تحدده الجهات الحكومية، في حين أنه لا يسمح للمطاعم باستقبال الرواد داخل صالات الطعام، بعد مواعيد الإغلاق الرسمية، لافتا إلى أن الغرفة طالبت وزارة السياحة والآثار، بتمديد موعد إغلاق المطاعم في رمضان، حتى الساعة 3 صباحا.

الملاهي الليلية وصالات الديسكو تغلق أبوابها

قال محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن غالبية مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» وصالات الديسكو، تغلق أبوابها خلال شهر رمضان، لإجراء عمليات الإصلاح والتطوير، نظرا لأن تلك الفترة لا يوجد بها إقبال من الزبائن.