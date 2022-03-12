خطوات الحصول على ترخيص بناء في القرى بينها موافقة الطيران المدني

تواصل المحافظات فتح ملف البناء بعد الحصول على ترخيص، وفق اشتراطات البناء بالمدن، وفي القرى تستمر أعمال البناء وفق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص البناء في القرى، حيث توجد عدة خطوات لا بد من اتباعها وفق اشتراطات البناء التي أقرها القانون وهي:

خطوات الحصول على ترخيص بناء بالقرى

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية كاملة معتمدة من مهندس نقابى أو المكتب الهندسي المصمم.

- توكيل أو تفويض من المالك للمكتب الهندسي.

- شهادة بيانات الموقع من الناحية التخطيطية والبنائية.

- نموذج مرفق بتقرير استشاري.

- إثبات شخصية «أصل وصورة».

- إثبات ملكية صورة عقد الملكية مسجلة أو كشف مشتملات.

- الطلب المقدم.

- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص.

- إقرار بصحة الاوراق المقدمة على مسؤولية الطالب

- موافقة الطيران المدني.

- الموافقة الفنية لشبكات المرافق.

- خطاب من الوحدة المحلية.

ومن ناحية أخرى، تواصل المراكزالتكنولوجية واللجان الفنية استكمال الأوراق والرسومات المطلوبة في ملف التصالح في مخالفات البناء حتى يتم فحصها والبت فيها بالقبول أو الرفض، وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء لإنهاء ملف المخالفات والقضاء على التشوهات، أما الأوراق المطلوبة لملف التصالح للمباني المسلحة تتطلب الآتي:

أوراق التصالح للمبانى المسلحة

- عمل رفع مساحي للمبني.

- عمل رسومات معمارية.

- عمل رسومات إنشائية.

- عمل تقرير السلامة انشائية.

- عمل نوتة حسابية.

- عمل نموذج ( 2أ ) مغلف.

- ختم استشاري (يعتمد كل الأوراق).

أوراق التصالح للمبانى الطوب

وفيما يتعلق بأوراق ملف التصالح في مخالفات البناء للمباني الطوب الدبش فهي تتطلب تقديم مستندات ومنها:

- عمل رفع مساحي للمبني.

- عمل رسومات إنشائية وتشمل «رسم أساسات المبني + إنشائي الأسقف سوء كانت عرق ولوح أو خلاف ذلك».

- عمل تقرير فني عن السلامة الإنشائية للمبنى.

- عمل نموذج (2أ) مختوما ومغلفا.

- ختم استشاري (يعتمد كل الأوراق).