محليات قنا تنفي إعفاء القرى من اشتراطات ترخيص البناء: شائعة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورا زعموا من خلاله أن هناك قرار من وزارة التنمية المحلية بإعفاء القرى من اشتراطات الترخيص للبناء، وأن هذه الاشتراطات تسرى على المدن فقط، الأمر الذي دفع أهالي القرى بمحافظة قنا والراغبين في البناء إلى التوافد على مسؤولي المحليات في المحافظة ومجالس المدن، لمعرفة حقيقة ذلك الأمر وما أثير حول إلغاء قانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

الوحدات المحلية في قنا توضح حقيقية المنشور

ونفت الوحدة المحلية لمراكز ومدن قنا ونجع حمادي وأبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص وقفط ونقادة، في بيان صحفي، ما أُشيع بخصوص استثناء القروى والنجوع من تراخيص البناء، وأن التراخيص تسري على المدن فقط.

وتابعت الوحدات في منشوراتها على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن هذا الكلام عار تماماً من الصحة، وقد يتسبب في وقوع كثيرين تحت طائلة القانون بالبناء بدون ترخيص.

وأضافت أن الصحيح هو أن منظومة الاشتراطات والتراخيص الجديدة تطبق في المدن فقط، أما القرى والنجوع والعزب والكفور فيتم الترخيص بها طبقاً لمنظومة الاشتراطات والتراخيص القديمة، وفقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ولا يطبق عليها الاشتراطات والتراخيص الجديدة التى تطبق فى المدن، وبالتالي لايجوز البناء نهائياً بدون ترخيص في القرى.

محليات بقنا تطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات

وطالبت الوحدات المحلية بقنا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، وعليهم الرجوع إلى مسؤولي الوحدات المحلية حتى لا يصبحوا مخالفين ويعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، مؤكدة أن هناك عمليات متابعة وتصوير جوي لرصد من يبني دون ترخيص.