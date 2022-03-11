محافظ البحر الأحمر يحذر محتكري السلع ويؤكد توافر مخزون استراتيجي

أجرى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، جولة تفقدية موسعة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء.

شملت جولة المحافظ عدداً من السلاسل التجارية، بمختلف أنواعها، محذرا التجار من محاولة التلاعب في الأسعار، مشدداً على «الضرب بيد من حديد» ضد محتكري السلع، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية التي تصل إلى الحبس والغرامة.

توافر المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية

وطمأن المحافظ، خلال جولته، المواطنين بتوافر كميات مناسبة كمخزون استراتيجي من مختلف أنواع السلع الغذائية والتموينية تكفي لعدة أشهر، وناشدهم بعدم التكالب على السلع وتخزينها، لأن ذلك يشجع التجار الجشعين على إخفاء السلع نتيجة زيادة الطلب، لرفع سعرها وتحقيق مكاسب إضافية، لافتا إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تقف بالمرصاد لهؤلاء وتتخذ حيالهم الإجراءات القانونية لتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه احتكار السلع أو رفع أسعارها.

حملات رقابية على الأسواق

وشدد المحافظ على أن رؤساء المدن والأجهزة التنفيذية والأمنية يشنون حملات رقابية يومية على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت، ورفع تقرير يومي بنتائجها وجهودها.

وأكد أنه سيقوم بجولات مفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يتابع بنفسه جهود المحافظات وكافة الجهات المعنية لضبط الأسعار والأسواق.