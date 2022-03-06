مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثي سير بطرق البحر الأحمر

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون، اليوم الأحد، جراء حادثي سير منفصلين بطرق البحر الأحمر، وجرى تحرير محضرين بهما وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع شخصين وإصابة آخران في حادث بطريق القصير- مرسي علم

في الحادث الأول، تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل عند الكيلو 50 على طريق القصير- مرسى علم، جنوبي محافظة البحر الأحمر.

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخصين نقلا إلى مشرحة مستشفى القصير تحت تصرف النيابة العامة، فيما رفض المصابان نقلهما إلى المستشفى.

إصابة شخصين في حادث جنوب البحر الأحمر

وفي الحادث الثاني، تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، أسفر عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى الشلاتين المركزى، جنوب محافظة البحر الأحمر، وتحرير محضر بالواقعة.

إحباط محاولة تهريب جمركي بسفاجا

وفي سياق آخر، تمكنت جمارك سفاجا من إحباط محاولة تهريب أجهزة طبية مستعملة، وكمية من الأدوية وأدوات التجميل، كانت مخبأة داخل أمتعة الركاب القادمين على العبارة «بوسيدون إكسبريس» من ميناء ضبا السعودي.

واشتبه رجال الجمارك في الأمتعة الشخصية لأحد الركاب، حيث بلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة عن المضبوطات 452 ألفا و400 جنيه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.