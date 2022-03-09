محافظ البحر الأحمر يهدد محتكري السلع بالحبس والغرامة

هدد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، التجار المتلاعبين بالأسعار أو محتكري السلع بالحبس والغرامة، مشددًا في الوقت نفسه على توافر مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الغذائية، موجهًا أيضًا الأجهزة التنفيذية بشن حملات رقابية يومية على الأسواق والمخابز ومحلات السوبر ماركت بمختلف أنواعها، لضبط الأسعار.

الحبس والغرامة لمواجهة المخالفين

وقال المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، إنه يتابع بنفسه الحملات على الأسواق، ويتلقى تقريرًا يوميًا بشأن نتائج تلك الحملات، مشيرًا إلى أن وجود مخزون استراتيجي بالمحافظة يكفي عدة أشهر لمختلف السلع الغذائية، خاصةً السلع الاستراتيجية.

ولفت إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية، وتكليفات من رئيس مجلس الوزراء، بـ«الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه احتكار السلع أو التلاعب في أسعارها، وذلك من خلال تطبيق القانون على المخالفين».

وشدد محافظ البحر الأحمر على أن «الدولة لن تسمح لبعض التجار الجشعين بتخزين واخفاء السلع، حيث سيتم التعامل معهم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، فالقانون كافٍ لردع المخالفين بعقوبات مختلفة تتمثل في الحبس والغرامة».

و أشار المحافظ إلى أن هناك تنسيقًا مع مديرية أمن البحر الأحمر، متمثلة في مباحث التموين لتكثيف الحملات الرقابية، منوها بأن تلك الحملات نجحت خلال الأيام الماضية في ضبط مخالفين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

رئيس مدينة سفاجا يفتتح مبادرة «معًا ضد غلاء اللحوم»

وفي سياق آخر، افتتح اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، صباح اليوم الأربعاء، منفذ بيع اللحوم البلدية بمبادرة «معا ضد غلاء اللحوم»، وذلك بالتعاون مع عدد من الجزارين في المدينة، لتوفير اللحوم البلدي بسعر 125 جنيهًا للكيلو، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.